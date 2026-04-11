A San Felice Circeo, nella provincia di Latina, le forze di polizia hanno sequestrato oltre 28 chili di sostanze stupefacenti all’interno di un’abitazione. Durante un’operazione, sono state trovate 22 chili di hashish, 4 chili di cocaina e 2 chili di marijuana. Tre persone sono state arrestate: due sono state portate in carcere e una sottoposta ai domiciliari. L’intervento segue un’indagine della Guardia di Finanza mirata a contrastare il traffico di sostanze illecite.

Tutti e tre i soggetti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Latina, sono stati posti in arresto, due in carcere e uno in stato di detenzione domiciliare, per detenzione di sostanza stupefacente. Si rappresenta che la posizione degli indagati è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e gli stessi non possono essere ritenuti colpevoli fino al definitivo accertamento dei fatti con sentenza irrevocabile. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - San Felice Circeo | Latina. In casa c’erano 22Kg di hashish, 4Kg di cocaina e 2kg di marijuana. La Guardia di Finanza arresta tre persone. Due sono in carcere l’altra ai domiciliari

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