Due persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza a Roma in seguito a un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari. Le persone coinvolte sono sospettate di aver facilitato l’immigrazione clandestina di cittadini russi attraverso l’Ambasciata d’Italia in Uzbekistan. Le indagini sono in corso e i dettagli sono stati comunicati nelle ultime ore.

Cronache Cittadine ROMA – È stata data esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Roma, con la quale L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Roma. Immigrazione clandestina di russi attraverso l’Ambasciata d’Italia in Uzbekistan. La Guardia di Finanza arresta due persone

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