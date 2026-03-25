il gruppo unipol apre le selezioni

Il Gruppo Unipol ha annunciato l’apertura di nuove selezioni di personale per rafforzare i propri team in vari settori. Le assunzioni riguardano aree diverse, tra cui assicurazioni, sanità, turismo, mobilità e servizi informatici. L’azienda ha comunicato di voler ampliare la propria forza lavoro attraverso nuove opportunità di impiego in diverse divisioni.

Il gruppo Unipol amplia l’organico in diversi ambiti, non solo nel settore assicurativo ma anche in quelli sanitario, turistico, mobilità e servizi informatici. Complessivamente sono circa 176 le posizioni attualmente disponibili a livello nazionale, con numerose opportunità anche in Toscana. Nel comparto assicurativo, Unipol Assicurazioni è alla ricerca un responsabile commerciale per l’area Toscana, con sedi operative tra Firenze e Pisa. La figura avrà il compito di supportare la rete di agenzie nel raggiungimento degli obiettivi di vendita, coordinare gli intermediari sul territorio e sviluppare azioni di marketing locale. Tra i requisiti richiesti, laurea in discipline economiche o giuridiche, esperienza di almeno due o tre anni nel settore assicurativo e spiccate capacità relazionali e organizzative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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