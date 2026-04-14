Forlì | artisti di ieri nella pittura di oggi esposizione a Palazzo Morattini
Dal 18 aprile Palazzo Morattini (via Armelino 33, Pievequinta) ospiterà la mostra "Forlì: artisti di ieri nella pittura di oggi" a cura di Serena Savoia, Gianfranco Argnani, Flores Farneti, Mauro Mariani, Marco Vallicelli, Gabriele Zelli, in collaborazione con i familiari degli artisti e.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Esposizione personale “Segnali di bellezza”: la pittura di Mario GuarinoApertura della personale dell’artista Mario Guarino,“Segnali di Bellezza”, tra temi cortesi, natura e incanto coro femminile futura.
La 31ª giornata: i rivali sono caduti ieri sera ad Avellino dopo due supplementari. Oggi Pistoia-Torino. Cento ko: oggi Forlì può sorpassarlaCento accarezza il colpaccio esterno ad Avellino ma, dopo due overtime, cade per 98-94 in un finale thrilling: resta così appaiata all’Unieuro a...