Tra cimeli e reperti si celebra la storia dell' aviazione | apre la nuova sede del museo Romagna air finders
Domenica 10 maggio, alle ore 10, si aprono le porte della nuova sede del museo di Maiano dei Romagna air finders, in via Provinciale Maiano 63A a Fusignano. A dare il via alla cerimonia sarà il sindaco di Fusignano Nicola Pondi, alla presenza di autorità civili e militari: un momento che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Nasce la nuova esposizione Romagna Air FindersSiamo davvero orgogliosi di poter finalmente annunciare che il lungo e meticoloso lavoro dei nostri volontari ha dato i suoi frutti.
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