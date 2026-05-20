Dal 23 al 29 maggio 2026, le nuove puntate di Forbidden fruit porteranno numerosi colpi di scena agli spettatori. La soap, in programmazione quotidiana nel daytime e con episodi speciali in prima serata il giovedì, continuerà a seguire le vicende dei personaggi coinvolti. Tra le trame principali, si parla di una presunta bancarotta di uno dei protagonisti, generando grande attesa tra i fan. La settimana si preannuncia ricca di sviluppi e sorprese.

Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 23 al 29 maggio l’appuntamento è tutti i giorni in daytime, e il giovedì sera con episodi extra in prime time su Canale 5. Al centro delle trame troveremo le conseguenze del disastro finanziario di Halit. Se da un lato la sua situazione spingerà il figlio Erim a fare un gesto commovente, dall’altro susciterà molti dubbi in Ender: Halit è davvero in bancarotta, come vuole far credere a tutti? Scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni settimanali Forbidden fruit, trame dal 23 al 29 maggio. Le momentanee difficoltà economiche di Halit non lasciano indifferente Erim. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni dal 23 al 29 maggio 2026: Halit è finito davvero in bancarotta?

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Forbidden fruit Anticipazioni dal 11 al 17 Maggio;Halit scopre l'inganno di Leyla e va in bancarot

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