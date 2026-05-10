Forbidden Fruit anticipazioni dal 10 al 16 maggio 2026 | Halit scopre le menzogne di Leyla

Dal 10 al 16 maggio 2026, la soap Forbidden Fruit su Canale 5 mostrerà il momento in cui Halit scopre le bugie di Leyla. Nei nuovi episodi, i personaggi affrontano rivelazioni che cambiano le loro relazioni. La trama si concentra sulla scoperta della verità da parte di Halit, che si confronta con le false informazioni fornite da Leyla. La narrazione si sviluppa attraverso le reazioni e i dialoghi tra i protagonisti.

Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, Halit scopre la verità dietro le menzogne di Leyla. La ragazza, per ingannarlo, finge di essere incinta e, seguendo il consiglio di?ahika, annuncia di aver abortito. Questo inganno, però, si rivela fatale quando Halit si rende conto della verità. La situazione si complica ulteriormente con l’alleanza tra?ahika e Ender, lasciando Halit furioso e deciso a mettere fine alla relazione con Leyla. Anticipazioni Beautiful, puntate americane: cosa succede dopo l’addio di Thomas Il piano di Leyla si sgretola. Leyla, dopo aver ingannato Halit, si trova in una situazione difficile. La sua macchinazione, progettata per legarlo a sé, fallisce quando?ahika decide di voltarle le spalle.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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