La fontana di Trevi illuminata per il 70esimo del gemellaggio tra Roma e Parigi

La fontana di Trevi è stata illuminata in occasione del 70º anniversario del gemellaggio tra Roma e Parigi. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle due città, con l’obiettivo di celebrare i legami storici e culturali tra le due capitali europee. La fontana, simbolo di Roma, è stata illuminata per l’evento, che riguarda l’amicizia tra le due metropoli.

Le bandiere dell'Italia e della Francia sono state proiettate sulla facciata della Fontana di Trevi, simbolo della Capitale. I romani lo sanno bene e ne vanno orgogliosi: "Solo Parigi è degna di Roma; solo Roma è degna di Parigi". Per celebrare questo anniversario speciale, il 29 Gennaio la Fontana di Trevi si è trasformata in un spettacolo di luci, unendo le bandiere dell'Italia e della Francia proprio davanti agli occhi dei due sindaci, Roberto Gualtieri e Anne Hidalgo. Il giorno successivo, i due sindaci si sono poi spostati nella Capitale francese per inaugurare invece il giardino intitolato a Monica Vitti, nel quartiere del Marais.