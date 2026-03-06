Fontana di Trevi | il pennello del barbiere

Per avvicinarsi alla Fontana di Trevi bisogna acquistare un biglietto, ma è possibile anche osservarla da lontano senza costi. La fontana, famosa in tutto il mondo, si trova nel cuore di Roma e rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della città. La sua struttura e i dettagli architettonici attirano turisti e visitatori che scelgono di ammirarla sia in modo diretto che da una distanza maggiore.

Per ammirare da vicino Fontana di Trevi bisogna pagare il ticket. Si può al contrario guardare gratis il cosiddetto "Asso di Coppe", o "pennello del barbiere", una grande scultura in travertino posta sul lato destro della Fontana di Trevi da Nicola Salvi, l'architetto che realizzò, su progetto del Bernini, la monumentale fontana. La leggenda narra che venne installata per bloccare la visuale a un barbiere locale che criticava in continuazione i lavori. Un modo artistico di censurare la fastidiosa espressione del pensiero dell'artigiano poco amante dell'arte. (Foto di Gabriele Panfili, per gentile concessione).