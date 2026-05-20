Fondazione Ruffilli | Mirco Coriaci guida il nuovo corso sociale

La Fondazione Ruffilli ha annunciato un cambio di direzione con l'ingresso di Mirco Coriaci come nuovo presidente. Il consiglio di amministrazione si è aggiornato con nuovi membri, tra cui professionisti provenienti da diversi settori. La modifica dello statuto e la nomina del nuovo organo direttivo puntano a rafforzare l’impegno dell’ente nel settore sociale e culturale. La riorganizzazione prevede nuove strategie e progetti. La presentazione ufficiale è stata accompagnata dalla comunicazione delle nomine e delle novità in programma.

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