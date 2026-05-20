Fondazione Ruffilli | Mirco Coriaci guida il nuovo corso sociale
La Fondazione Ruffilli ha annunciato un cambio di direzione con l'ingresso di Mirco Coriaci come nuovo presidente. Il consiglio di amministrazione si è aggiornato con nuovi membri, tra cui professionisti provenienti da diversi settori. La modifica dello statuto e la nomina del nuovo organo direttivo puntano a rafforzare l’impegno dell’ente nel settore sociale e culturale. La riorganizzazione prevede nuove strategie e progetti. La presentazione ufficiale è stata accompagnata dalla comunicazione delle nomine e delle novità in programma.
? Punti chiave Come cambierà l'impatto sociale della Fondazione con il nuovo status?. Chi sono i nuovi membri che compongono il consiglio di amministrazione?. Perché la trasformazione in ente del terzo settore è così decisiva?. Come verranno applicate le ricerche scientifiche alle dinamiche del territorio?.? In Breve Mandato 2026-2029 con Pier Giuseppe Bertaccini confermato vice presidente tesoriere.. Nuovo consiglio include Romano Baccarini, Carlo Battistini e l'assessore Mauro Felicori.. Trasformazione in Ente del terzo settore prevista ufficialmente a partire dal 2025.. Team composto da dieci professionisti tra cui Franca Ferri e Andrea Ferrini. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Fondazione Roberto Ruffilli, al via il nuovo corso: alla guida c'è Mirco Coriaci
Nuova guida per la Fondazione Romano: Casucci guida il sociale a TeleseIl associativo di Telese Terme si rinnova con il ritorno alla guida della Fondazione Gerardino Romano-ETS del professor Felice Casucci.