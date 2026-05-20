L’orgoglio, palpabile, "perché mi è stato chiesto di fare qualcosa di importante per Siena". La priorità di fare qualcosa soprattutto per i giovani e per rendere nuovamente attrattivo questo territorio. Il legame, da non recidere ma anzi da rafforzare, con la Banca Monte dei Paschi, grazie anche alla sintonia con l’ad Lovaglio. Sono le prime pillole della presidenza della Fondazione Mps targata Riccardo Coppini. Un ingresso più che in punta di piedi, come da caratteristica universalmente riconosciuta. "Sono abituato a parlare dopo aver fatto e spesso a fare senza poi parlare", chiarisce subito, a tratteggiare una riservatezza che deriva dal... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fondazione Mps nel futuro. Coppini: "Bilancio sano, siamo pronti a ripartire"

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