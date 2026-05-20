Fondazione Dieta Mediterranea | ecco il nuovo comitato scientifico
La Fondazione Dieta Mediterranea ha comunicato recentemente la composizione del suo nuovo Comitato Scientifico. La notizia riguarda la costituzione di un organo di esperti incaricato di seguire le attività e le iniziative dell’ente. La presentazione ufficiale è avvenuta a Rindisi, dove sono stati resi noti i nomi di coloro che faranno parte del gruppo di lavoro. Questa decisione fa parte delle azioni intraprese dalla fondazione per rafforzare il proprio ruolo nel promuovere la cultura e le tradizioni legate alla dieta mediterranea.
RINDISI - La Fondazione Dieta Mediterranea annuncia ufficialmente la composizione del suo nuovo Comitato Scientifico. L'organismo, profondamente rinnovato, unisce competenze in ambito medico, economico, psicologico, nutrizionale, accademico e urbanistico, per rispondere alle sfide globali della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Fondazione Dieta Mediterranea: il professor Domenico Rogoli nuovo presidente
Dieta dei Monti Lattari, arriva il protocollo per un modello alimentare declinazione territoriale della dieta mediterraneaTempo di lettura: 2 minutiUn modello alimentare territoriale non è solo una questione di abbinamento di gusti.
Dieta mediterranea: cosa mangiare davvero ogni giorno per stare bene (non la versione Instagram)Dieta mediterranea: cosa mangiare ogni giorno secondo la piramide CREA e gli studi di Ancel Keys. Falsi miti, errori comuni e la vera versione patrimonio UNESCO. lifestyleblog.it
Da Fondazione Olmo contributo a difesa della Dieta mediterraneaFirenze, 9 mag. (askanews) – Si è svolta presso la Villa Medicea La Ferdinanda ... msn.com