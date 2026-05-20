Fondazione Dieta Mediterranea | ecco il nuovo comitato scientifico

La Fondazione Dieta Mediterranea ha comunicato recentemente la composizione del suo nuovo Comitato Scientifico. La notizia riguarda la costituzione di un organo di esperti incaricato di seguire le attività e le iniziative dell’ente. La presentazione ufficiale è avvenuta a Rindisi, dove sono stati resi noti i nomi di coloro che faranno parte del gruppo di lavoro. Questa decisione fa parte delle azioni intraprese dalla fondazione per rafforzare il proprio ruolo nel promuovere la cultura e le tradizioni legate alla dieta mediterranea.

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