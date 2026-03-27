L’assemblea dei soci della Fondazione Dieta Mediterranea ha recentemente approvato il rinnovo degli organi sociali. È stato eletto il nuovo consiglio di amministrazione, che guiderà l’ente per i prossimi tre anni. La scelta riguarda anche la nomina del nuovo presidente, che ricoprirà il ruolo nel periodo stabilito. La decisione si è svolta durante una riunione dedicata alla composizione degli organi direttivi.

Definiti i componenti del nuovo consiglio di amministrazione. Il neo eletto presidente: "L'obiettivo sarà consolidare la ricerca scientifica e ampliare la divulgazione" BRINDISI – L’Assemblea dei Soci della Fondazione Dieta Mediterranea ha proceduto nei giorni scorsi al rinnovo dei propri organi sociali, eleggendo il nuovo consiglio di amministrazione che guiderà l’ente per il prossimo triennio.Tra i consiglieri eletti ha assunto la carica di presidente il professor Domenico Rogoli, biologo nutrizionista e docente di scienze presso la scuola secondaria di secondo grado, da sempre impegnato in progetti di ricerca, valorizzazione e promozione della dieta mediterranea e segretario generale uscente dell’ente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Fondazione Dieta Mediterranea: il professor Domenico Rogoli nuovo presidente

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