Lobotka Folorunsho scontro durissimo nel corso di Cagliari Napoli! Mariani opta per il giallo | polemiche alla Unipol Domus

Durante la partita tra Cagliari e Napoli, Lobotka e Folorunsho sono stati protagonisti di un duro scontro che ha attirato l’attenzione. L’arbitro Mariani ha deciso di ammonire Folorunsho con un cartellino giallo, scatenando alcune polemiche tra i presenti. Il match si è svolto con intensità, con il Napoli che ha preso subito il comando del gioco.

Zaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United, decisione presa per il futuro di Maguire: rinnovo o no? Ecco dove giocherà nella prossima stagione il difensore inglese Borussia Dortmund, primo contratto da pro per Luca Reggiani. Il difensore italiano blinda il suo futuro con i gialloneri, tutti i dettagli Calciomercato Atalanta, via al piano per il 202627: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito. Tutti i dettagli Napoli, parla Conte: «Abbiamo sbagliato un po’ troppo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lobotka Folorunsho, scontro durissimo nel corso di Cagliari Napoli! Mariani opta per il giallo: polemiche alla Unipol Domus Articoli correlati Moviola Cagliari Napoli: gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Mariani. Cosa è successo all’Unipol DomusZaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United,... Cagliari-Lazio, scontro frontale all’Unipol Domus: Sarri sfida l’emergenza di PisacaneIl sabato di Serie A cala il sipario nella cornice dell’Unipol Domus, dove Cagliari e Lazio si incrociano in una sfida che mette in palio punti...