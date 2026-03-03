Incidente dopo folle inseguimento da Macerata a Spoleto | feriti due carabinieri e una donna Caccia a tre fuggitivi

Un inseguimento tra Macerata e Spoleto ha coinvolto tre persone in fuga, dopo un tentato furto andato male. Durante la corsa a tutta velocità, due carabinieri e una donna sono rimasti feriti dopo uno scontro. Le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare i tre fuggitivi e ricostruire l’accaduto. La vicenda si è conclusa con un incidente grave causato dall’alta velocità.

Macerata, 3 marzo 2026 – Una corsa a folle velocità, nata per sfuggire a un posto di blocco dopo un colpo andato male, si è trasformata in un grave incidente stradale. L'allarme è scattato ieri sera nella zona di Macerata, nelle Marche, dove la banda avrebbe tentato di mettere a segno un furto in un'abitazione. Sorpresi e intercettati dalle forze dell'ordine, i malviventi a bordo della loro auto hanno ignorato l'alt, innescando un lungo e pericoloso inseguimento che ha tagliato il confine regionale, proseguendo a tutta velocità fino in Umbria. Caos in A14: doppio incidente tra tir ad Ancona, autostrada chiusa verso sud e due feriti Lo schianto sulla Flaminia in Umbria La fuga spericolata si è conclusa bruscamente lungo la strada statale Flaminia, nei pressi di Spoleto.