Foiano della Chiana borsa di studio Maurilli | iscrizioni aperte fino al 15 giugno
La filarmonica "Pietro Mascagni" di Foiano della Chiana ha aperto le iscrizioni per la seconda edizione della borsa di studio intitolata a Fabio Maurilli, musicista della banda scomparso prematuramente nel 2018. Il concorso, organizzato in collaborazione con l'istituto omnicomprensivo "G. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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