Foiano della Chiana borsa di studio Maurilli | iscrizioni aperte fino al 15 giugno

Da arezzonotizie.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La filarmonica "Pietro Mascagni" di Foiano della Chiana ha aperto le iscrizioni per la seconda edizione della borsa di studio intitolata a Fabio Maurilli, musicista della banda scomparso prematuramente nel 2018. Il concorso, organizzato in collaborazione con l'istituto omnicomprensivo "G. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Foiano della Chiana presenta la 40ª edizione di “Foiano in Fiore”Arezzo, 14 aprile 2026 – Foiano della Chiana presenta la 40ª edizione di “Foiano in Fiore” Si è svolta presso il Comune di Foiano della Chiana, la...

Entro il 15 Giugno sono aperte le iscrizioni al 2° Concorso letterario KATIA BERTASILa famiglia di Katia Bertasi, in collaborazione con Morellini Editore, indice la seconda edizione del concorso letterario per testi inediti dal tema...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web