Entro il 15 giugno è possibile iscriversi al secondo Concorso letterario dedicato a testi inediti. L'iniziativa è promossa dalla famiglia di Katia Bertasi in collaborazione con una casa editrice. Il tema scelto per questa edizione è “La rinascita: storie di interruzioni, ripartenze e l’esperienza che diventa forza”. Il concorso si rivolge a scrittori interessati a partecipare con le proprie opere.

La famiglia di Katia Bertasi, in collaborazione con Morellini Editore, indice la seconda edizione del concorso letterario per testi inediti dal tema “ La rinascita: storie di interruzioni, ripartenze e l’esperienza che diventa forza ”. Sono, dunque, ammessi a partecipare gli elaborati che affrontano tutte le tematiche che rientrano in tale contesto. Katia Bertasi, vittima della strage alla stazione di Bologna, era nata a Stienta (Rovigo) e viveva a Bologna con suo marito e i due figli: una bambina di 11 anni e un bambino di 15 mesi. Quando esplose la bomba, alle 10.25 del 2 agosto 1980, si trovava nello scalo ferroviario emiliano poiché presso la Cigar, una società bolognese che si occupava della ristorazione all’interno della stazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Entro il 15 Giugno sono aperte le iscrizioni al 2° Concorso letterario KATIA BERTASI

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