In una nota ufficiale, il rappresentante della proprietà del Foggia Calcio ha annunciato la ripresa dell’attività con un nuovo assetto societario. Dopo la retrocessione, si parla di un progetto che mira a rilanciare la squadra, sostenuto da un approccio ambizioso e da un entusiasmo rinnovato. L’obiettivo è di ripartire con determinazione, mantenendo un focus sul futuro e sulla stabilità della società. La comunicazione arriva in un momento di transizione dopo un’annata difficile per il club.

Foggia, la voce della proprietà: De Vitto annuncia la ripartenza e il nuovo assetto societario. Dopo la delusione della retrocessione, in casa rossonera è tempo di guardare avanti. A rompere gli indugi è Giuseppe De Vitto, che insieme a Gennaro Casillo ha deciso di ribadire con forza la volontà di proseguire l’avventura al timone del Foggia Calcio. Nessun passo indietro, dunque: il progetto è vivo e pronto a una nuova, energica ripartenza. “Andiamo avanti, abbiamo un impegno con il popolo rossonero”. Le parole di De Vitto sono un messaggio diretto ai tifosi e alla città: “Smaltita la delusione siamo pronti a ripartire io e Gennaro Casillo. Non abbiamo mai messo in discussione il progetto Foggia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Foggia Calcio, De Vitto: “Ripartiamo con entusiasmo, progetto solido e ambizioso”

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