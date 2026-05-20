Foggia Calcio De Vitto | Ripartiamo con entusiasmo progetto solido e ambizioso
In una nota ufficiale, il rappresentante della proprietà del Foggia Calcio ha annunciato la ripresa dell’attività con un nuovo assetto societario. Dopo la retrocessione, si parla di un progetto che mira a rilanciare la squadra, sostenuto da un approccio ambizioso e da un entusiasmo rinnovato. L’obiettivo è di ripartire con determinazione, mantenendo un focus sul futuro e sulla stabilità della società. La comunicazione arriva in un momento di transizione dopo un’annata difficile per il club.
Foggia, la voce della proprietà: De Vitto annuncia la ripartenza e il nuovo assetto societario. Dopo la delusione della retrocessione, in casa rossonera è tempo di guardare avanti. A rompere gli indugi è Giuseppe De Vitto, che insieme a Gennaro Casillo ha deciso di ribadire con forza la volontà di proseguire l’avventura al timone del Foggia Calcio. Nessun passo indietro, dunque: il progetto è vivo e pronto a una nuova, energica ripartenza. “Andiamo avanti, abbiamo un impegno con il popolo rossonero”. Le parole di De Vitto sono un messaggio diretto ai tifosi e alla città: “Smaltita la delusione siamo pronti a ripartire io e Gennaro Casillo. Non abbiamo mai messo in discussione il progetto Foggia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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