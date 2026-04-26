Il Foggia in serie D i motivi della retrocessione secondo Casillo-De Vitto | Ecco i nostri errori più grandi

Il Foggia ha concluso la stagione con una sconfitta per 3-1 contro la Salernitana, che ha portato alla retrocessione in Serie D. La partita si è disputata allo Zaccheria, chiudendo un campionato caratterizzato da diverse difficoltà. Nei giorni successivi, alcuni membri della società hanno commentato gli errori più gravi commessi nel corso della stagione, evidenziando le scelte che hanno influenzato il risultato finale.

La stagione del Foggia si chiude nel modo più amaro possibile. Allo Zaccheria, la sconfitta per 3-1 contro la Salernitana sancisce la retrocessione in Serie D, epilogo di un campionato complicato e segnato da scelte rivelatesi insufficienti. Nel post gara, la conferenza stampa dei soci Gennaro.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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