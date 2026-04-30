Israele ferma la Flotilla in migliaia in piazza per gli attivisti bolognesi | FOTO e VIDEO

Nella serata di giovedì 30 aprile, migliaia di persone si sono riunite in Piazza Nettuno a Bologna per manifestare a sostegno degli attivisti coinvolti nella Global Sumud Flotilla. La missione umanitaria, diretta a Gaza, è stata intercettata nella notte tra il 29 e il 30 aprile dalla marina militare israeliana. La protesta ha visto la partecipazione di molti cittadini che hanno espresso vicinanza agli attivisti e solidarietà con la loro causa.