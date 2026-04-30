Israele ferma la Flotilla in migliaia in piazza per gli attivisti bolognesi | FOTO e VIDEO
Nella serata di giovedì 30 aprile, migliaia di persone si sono riunite in Piazza Nettuno a Bologna per manifestare a sostegno degli attivisti coinvolti nella Global Sumud Flotilla. La missione umanitaria, diretta a Gaza, è stata intercettata nella notte tra il 29 e il 30 aprile dalla marina militare israeliana. La protesta ha visto la partecipazione di molti cittadini che hanno espresso vicinanza agli attivisti e solidarietà con la loro causa.
Nella serata di giovedì 30 aprile, migliaia di persone si sono radunate in Piazza Nettuno a Bologna per esprimere solidarietà agli attivisti della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza intercettata nella notte tra il 29 e il 30 aprile dalla marina militare israeliana in.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Israele ferma la Flotilla in acque internazionali. Sequestrate 21 navi, 175 arresti; Flotilla, la spedizione è già finita: Israele ferma le barche e arresta 175 ProPal; Flotilla Gaza: 22 barche intercettate, legali italiani in azione; Atto di pirateria internazionale israeliano contro la Flotilla della solidarietà.
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Israele ferma la Global Samud Flotilla in acque greche mentre era diretta a Gaza con scopi umanitari - facebook.com facebook
Quello compiuto da #Israele è un atto di pirateria in violazione di ogni norma di diritto internazionale. Mi attendo una ferma presa di posizione da parte del governo italiano. #GlobalSumudFlottila x.com