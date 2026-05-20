Nella giornata di ieri, tutte le imbarcazioni appartenenti alla Flotilla sono state intercettate a circa un giorno di navigazione da Gaza, mentre si trovavano in mare. A bordo di queste imbarcazioni ci sono attivisti che hanno deciso di dichiarare uno sciopero della fame, con un totale di 87 persone coinvolte. Nessuna delle navi è riuscita a proseguire il suo percorso verso la destinazione prevista. La situazione si è svolta senza incidenti segnalati durante le operazioni di intercettamento.

Tutte le barche della Flotilla sono state intercettate da Israele nella giornata di ieri a circa un giorno di navigazione da Gaza. Tel Aviv stavolta ha agito in due giornate diverse considerando l’elevato numero di barche difficile da gestire in un’unica operazione e ha preferito dilazionare le intercettazioni in modo tale da garantirsi margine di tempo e di spazio per evitare la violazione del blocco navale davanti alle coste di Gaza. Tutti gli oltre 400 attivisti, inclusi 29 italiani, sono stati condotti sulle navi israeliane e sono stati portati ad Ashdod, da dove poi verranno rimpatriati. “??Un’altra flottiglia di Pr è giunta al termine. Tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti su imbarcazioni israeliane e stanno facendo rotta verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, tutti gli attivisti sono diretti in Israele: 87 hanno dichiarato lo sciopero della fame

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