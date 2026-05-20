Flotilla sciopero della fame per 87 attivisti
In un nuovo episodio che si aggiunge a una serie di azioni, ottantasette attivisti hanno annunciato uno sciopero della fame. L’azione è stata avviata in risposta a un’operazione militare che, secondo quanto riferito, ha portato al trasferimento di alcuni attivisti da un’area di acque internazionali. Questo episodio si inserisce in un clima di tensione tra le parti coinvolte, che si sussegue a un intervento simile avvenuto tre settimane fa.
“Per la seconda volta in tre settimane, il più morale degli eserciti ha rapito i nostri compagni dalle acque internazionali. Per protestare contro il loro rapimento illegale e in segno di solidarietà con gli oltre 9500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane, almeno 87 partecipanti hanno iniziato uno sciopero della fame“. Lo scrive su Telegram la Global Sumud Flotilla. “Chiediamo il rilascio di tutti gli ostaggi del regime israeliano – aggiunge – chiedete al vostro governo di condannare questo atto di pirateria”. Iran, Trump concede “altri 2-3 giorni” a Teheran. Israele intercetta tutte le barche della Flotilla 2005 – Maldive,... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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