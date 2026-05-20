Flotilla sciopero della fame per 87 attivisti

In un nuovo episodio che si aggiunge a una serie di azioni, ottantasette attivisti hanno annunciato uno sciopero della fame. L’azione è stata avviata in risposta a un’operazione militare che, secondo quanto riferito, ha portato al trasferimento di alcuni attivisti da un’area di acque internazionali. Questo episodio si inserisce in un clima di tensione tra le parti coinvolte, che si sussegue a un intervento simile avvenuto tre settimane fa.

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