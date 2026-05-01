Flotilla 60 attivisti in sciopero della fame | feriti e due sequestrati

Sessanta attivisti della Global Sumud Flotilla hanno avviato uno sciopero della fame a Creta, con alcuni che hanno riportato ferite e due di loro sono stati sequestrati. La protesta riguarda questioni legate alle attività della flottiglia e alle condizioni di detenzione dei due attivisti. Le autorità locali sono intervenute per gestire la situazione, mentre il gruppo ha annunciato l’intenzione di mantenere lo sciopero fino a ulteriori comunicazioni.

? Cosa sapere Sessanta attivisti della Global Sumud Flotilla iniziano lo sciopero della fame a Creta.. Due membri del gruppo sono trattenuti in Israele dopo scontri nelle acque greche.. Sessanta attivisti hanno avviato uno sciopero della fame dopo quarant’ore di violenze e privazioni subite a bordo di una nave della Marina israeliana, mentre due membri della Global Sumud Flotilla risultano trattenuti in Israele. Il bilancio delle tensioni avvenute nelle acque territoriali greche descrive un quadro di estrema durezza per i membri della spedizione umanitaria. Gli attivisti denunciano una gestione brutale che è iniziata con la privazione sistematica di liquidi e alimenti, proseguendo con condizioni di dormiveglia forzata su superfici costantemente allagate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Flotilla, 60 attivisti in sciopero della fame: feriti e due sequestrati Notizie correlate “Calci, pugni, a dormire su pavimenti allagati: 40 ore di crudeltà”: il racconto horror degli attivisti della Flotilla sulla nave israeliana. 60 in sciopero della famePrivati di cibo e acqua, costretti a dormire su pavimenti “deliberatamente e continuamente allagati“. Leggi anche: Giallo nei Caraibi, scompaiono due barche della Flotilla per Cuba: a bordo almeno 9 attivisti Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Israele abborda la Sumud Flotilla al largo di Creta: arrestati 24 italiani, la condanna di Meloni; Flotilla, le notizie sui 175 attivisti fermati nell'abbordaggio della marina israeliana; Oltre 60 barche salpate dalla Sicilia per la nuova Sumud Flotilla. Salvetti (ex Gkn): Proviamo ad essere goccia, vedremo a che punto arriva la tempesta – ASCOLTA; Caso Flotilla, attivisti rilasciati nelle prossime ore. Flotilla, attivisti: Sottoposti a 40 ore di soprusi e crudeltàGli attivisti della Global Sumud Flotilla sbarcati a Creta sono appena sopravvissuti a 40 ore di crudeltà premeditata a bordo di una nave della marina. E' ... lapresse.it Sbarcati a Creta gli attivisti della Flotilla, due portati in IsraeleI circa 175 attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza che erano stati intercettati nella notte tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo sono sbarcat ... ansa.it L’appello arriva di prima mattina, quando si diffonde la notizia dell’abbordaggio israeliano avvenuto nella notte: “La Flotilla è stata bloccata! Mobilitazione nazionale permanente”. I presidi sono convocati in tutte le regioni d’Italia, oltre 50 piazze da Pordenone f facebook La Global Sumud Flotilla è un incrocio tra il dirigibile Hindenburg, il Circo Togni e una puntata speciale dell’Isola degli aspiranti Famosi antisionisti. x.com