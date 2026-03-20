Giorgia Meloni si presenta spesso disinteressata o evasiva sui referendum, ma in realtà sono sempre di natura politica. La piazza del Popolo appare vuota, mentre le urne potrebbero essere piene di voti. La situazione lascia aperta la possibilità di un esito diverso da quello che si aspettava, anche se tutto resta da vedere.

Piazza (del Popolo) vuota, urne piene? Il rovesciamento della amara constatazione di Pietro Nenni potrebbe verificarsi, chi lo sa. Probabile che l’aria che tira a ormai pochissimi giorni dal referendum non sia quella, umida e mesta, che si respirava mercoledì in quella piazza romana che è grande sì ma non impossibile da riempire. E invece persino la simpatizzante Repubblica ha scovato un’immagine da cui non si capiva che di gente ce n’era pochina. Cápita. Fa impressione il contrasto con un’immagine della stessa piazza di cinquantadue anni fa per un altro e più fondamentale No: la folla sarà stata dieci volte tanto. C’erano oratori che erano stati capi della Resistenza, quella vera: stavolta la qualità, diciamo, era un pochino inferiore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Giorgia Meloni fa la gnorri, ma non c’e referendum che non sia politico

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