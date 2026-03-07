Il ministro dell’Economia risponde alla richiesta della segretaria del Pd sulle accise mobili, affermando che la norma esiste già e che ci sono margini per intervenire. La leader del partito di centrosinistra invita invece a passare dalle parole ai fatti, insistendo sulla necessità di azioni concrete. La discussione tra i due prosegue senza ulteriori dettagli su eventuali misure o decisioni.

È botta e risposta tra il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e la segretaria del Pd Elly Schlein. L’argomento è l’aumento dei prezzi dei carburanti seguito alla guerra in Iran. In tarda mattinata la leader dem si rivolge al governo puntando il dito sulle conseguenze “delle azioni militari di Trump a danno di famiglie e imprese italiane”: “L’inflazione riprende a salire e la benzina è arrivata attorno ai 2 euro”. Schlein, ricordando le dichiarazioni di Giorgia Meloni che prometteva l’abolizione delle accise, avanza una proposta all’esecutivo: “Può attivare subito le cosiddette accise mobili, un meccanismo adottato molti anni fa e mai attuato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caro carburanti, Giorgetti risponde a Schlein: “La norma per le accise mobili c’è già, troveremo i margini”. Lei: “Passate dalle parole ai fatti”

Accise, al ministro Giorgetti non spiace l'idea di Elly Schlein: «L'extragettito Iva usiamolo per abbassare le accise sui carburanti» – Il video«La proposta Schlein sui carburanti? È una norma che abbiamo introdotto noi già dal 2023, vedremo di adattarla.

Caro carburanti guerra Iran, la proposta Pd sull'extragettito Iva per abbassare le accise: Giorgetti ci pensaL'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran ha generato una risposta che ha avuto un impatto sui mercati di petrolio e gas.

