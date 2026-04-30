Nella serata di giovedì 29 aprile, al largo di Creta, alcune navi della Global Sumud Flotilla sono state intercettate. I legali coinvolti nelle operazioni riferiscono che il governo italiano è in contatto con le autorità israeliane e che attualmente si stanno attendendo indicazioni sulla destinazione delle persone sequestrate. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle modalità dell’intervento o sulle condizioni delle persone coinvolte.

“Per ora siamo in attesa di capire dove portano le persone sequestrate “. A dirlo sono i legali della Global Sumud Flotill a, che stanno seguendo l’evolversi dell’ abbordaggio avvenuto ieri sera, giovedì 29 aprile, al largo di Creta. “Stiamo facendo l’elenco degli italiani sulle 22 barche – proseguono – e attendiamo di riparlare con la Farnesina, in contatto con Israele “. Il gruppo di avvocati fa sapere che al momento “il resto della missione per ora è diretto a Creta”. E ancora: “Predisponiamo un esposto il prima possibile, l’obiettivo è tutelare al massimo i partecipanti”. Previsti presidi oggi in tutta Italia. Articolo in aggiornamento L'articolo Global Sumud Flotilla, intercettate le navi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Global Sumud Flotilla, intercettate le navi. I legali: “Farnesina in contatto con Israele, seguiamo le persone sequestrate”

Notizie correlate

Global Sumud Flotilla: «Le nostre barche intercettate dagli israeliani». La Farnesina chiede chiarimenti a Tel Aviv – Il video«Le nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono autodefiniti “israeliani”, i quali, puntando laser e armi d’assalto...

Global Sumud Flotilla, blitz della Marina israeliana al largo di Creta. “Sequestrate 50 navi con a bordo 400 persone”Roma, 30 aprile 2026 - La Marina israeliana ha intercettato almeno 22 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Creta.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Israele abborda la Global Sumud Flotilla al largo di Creta: Pirateria internazionale; La Global Sumud Flotilla è stata bloccata vicino a Creta; Global Sumud Flotilla: 'Civili rapiti nel Mediterraneo, è pirateria'; Global Sumud Flotilla: Le nostre navi fermate da motoscafi israeliani.

Global Sumud Flotilla, blitz della Marina israeliana al largo di Creta. Sequestrate 50 navi con a bordo 400 personeI militari israeliani, dopo aver chiesto a tutti di mettersi a prua e in ginocchio, sono saliti a bordo con le armi d'assalto. La portavoce: La Farnesina si è attivata ... quotidiano.net

Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria bloccata già a Sud della Grecia da Israele: «Civili rapiti nel Mediterraneo»Tra i membri della Flottila anche il barese Tony Lapiccirella. Almeno 22 le navi intercettate al largo di Creta. Oggi presidio a Bari delle associazioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata nella notte dalle motovedette israeliane a ovest di Creta in acque internazionali. La Marina di Tel Aviv afferma di aver sequestrato circa 50 imbarcazioni con a bordo 400 atti - facebook.com facebook

Global Sumud Flotilla: "Le nostre navi fermate da motoscafi israeliani" x.com