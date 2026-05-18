Israele sequestra le barche della Global Sumud Flotilla al largo di Cipro
Nella giornata del 18 maggio 2026, le forze israeliane hanno intercettato e sequestrato le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Cipro. Le navi, dirette a Gaza, sono state fermate mentre si trovavano nel tratto di mare internazionale vicino all'isola cipriota. Questa azione si aggiunge a una serie di interventi simili negli ultimi mesi, che hanno coinvolto diverse imbarcazioni con a bordo attivisti e aiuti umanitari. Nessuna delle navi ha raggiunto la destinazione prevista.
Tel Aviv, 18 maggio 2026 – Le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza nuovamente intercettate e bloccate al largo di Cipro dai soldati dell'Idf. Lo scrivono i media israeliani. In una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, si vedono i commando della marina militare israeliana che abbordano una delle 54 imbarcazioni. La nuova spedizione per cercare di rompere l’isolamento di Gaza e consegnare aiuti alla popolazione palestinese era salpata cinque giorni fa dal porto di Marmaris, in Turchia. E, sempre la scorsa settimana, era avvenuto il rilascio di Saif Abu Keshek e Thiago Avila, i due membri del comitato direttivo arrestati in acque internazionali (vicino Creta) e detenuti a Tel Aviv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Israele sequestra le barche della Global Sumud Flotilla
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