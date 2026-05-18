Israele sequestra le barche della Global Sumud Flotilla al largo di Cipro

Nella giornata del 18 maggio 2026, le forze israeliane hanno intercettato e sequestrato le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Cipro. Le navi, dirette a Gaza, sono state fermate mentre si trovavano nel tratto di mare internazionale vicino all'isola cipriota. Questa azione si aggiunge a una serie di interventi simili negli ultimi mesi, che hanno coinvolto diverse imbarcazioni con a bordo attivisti e aiuti umanitari. Nessuna delle navi ha raggiunto la destinazione prevista.

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