Israele sequestra le barche della Global Sumud Flotilla al largo di Cipro

Da quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 18 maggio 2026, le forze israeliane hanno intercettato e sequestrato le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Cipro. Le navi, dirette a Gaza, sono state fermate mentre si trovavano nel tratto di mare internazionale vicino all'isola cipriota. Questa azione si aggiunge a una serie di interventi simili negli ultimi mesi, che hanno coinvolto diverse imbarcazioni con a bordo attivisti e aiuti umanitari. Nessuna delle navi ha raggiunto la destinazione prevista.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tel Aviv, 18 maggio 2026 – Le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza nuovamente intercettate e bloccate al largo di Cipro dai soldati dell'Idf. Lo scrivono i media israeliani. In una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, si vedono i commando della marina militare israeliana che abbordano una delle 54 imbarcazioni. La nuova spedizione per cercare di rompere l’isolamento di Gaza e consegnare aiuti alla popolazione palestinese era salpata cinque giorni fa  dal porto di Marmaris, in Turchia. E, sempre la scorsa settimana, era avvenuto il rilascio di Saif Abu Keshek e Thiago Avila, i due membri del comitato direttivo arrestati in acque internazionali (vicino Creta) e detenuti a Tel Aviv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

israele sequestra le barche della global sumud flotilla al largo di cipro
© Quotidiano.net - Israele sequestra le barche della Global Sumud Flotilla al largo di Cipro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Israele sequestra le barche della Global Sumud Flotilla

Video Israele sequestra le barche della Global Sumud Flotilla

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Global Sumud Flotilla, abbordate 22 barche su 58 al largo di Creta. Il racconto del nostro inviato: “Siamo fuggiti per metterci in salvo”

Global Sumud Flotilla, le barche sfuggite al blocco sostano nella rada di Ierapetra a CretaLe barche della Global Sumud Flotilla sfuggite al blocco israeliano sostano nella rada di Ierapetra, a Creta, in attesa di capire cosa accadrà agli...

global sumud flotilla israele sequestra le barcheIsraele sequestra le barche della Global Sumud Flotilla al largo di CiproI commando dell’Idf hanno abbordato le imbarcazioni dirette a Gaza. La nuova spedizione era partita la scorsa settimana dalla Turchia ... quotidiano.net

La flotilla e le barche intercettate da Israele: Meloni chiede il rilascio degli italianiLa Global Sumud Flotilla, diretta verso la Striscia di Gaza, ha reso noto che la Marina israeliana ha intercettato diverse imbarcazioni durante la notte. Quindici delle nostre imbarcazioni sono state ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web