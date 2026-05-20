Una madre di un’attivista della Flotilla, tra i 29 italiani arrestati da Israele, ha dichiarato che il governo avrebbe dovuto intervenire prima. La donna ha espresso il suo disappunto riguardo alla gestione della situazione, sottolineando che non si aspettava di dover affrontare questa condizione senza un intervento da parte delle autorità italiane. La vicenda riguarda il fermo di un’attivista coinvolta in un'operazione che ha portato all’arresto di numerosi italiani durante una missione nel Mediterraneo.

Accuse della madre di un’attivista contro Giorgia Meloni per la condanna tardiva nei confronti di Israele. La presidente del Consiglio è finita nel mirino della mamma di una delle militanti della Freedom Flotilla, tra le persone arrestate da Israele a bordo della flotta abbordata e fermata al largo di Cipro. La donna ha espresso pubblicamente le critiche al governo italiano con un appello lanciato alle istituzioni davanti a Montecitorio. L'accusa della madre dell'attivista Le critiche per la presa di posizione tardiva contro Israele L'ansia per la Flotilla L’accusa della madre dell’attivista A puntare il dito contro il governo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Flotilla, madre di un'attivista fermata da Israele contro il Governo Meloni: "Doveva prendere posizione prima"

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