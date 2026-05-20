Flotilla la sparata di Francesca Albanese contro la Ue | Benvenuti nell' Apartheid senza frontiere

Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per la Palestina, ha pubblicato su X un commento in cui ha definito l’azione di una flottiglia di navi dirette a Gaza come un esempio di “Apartheid senza frontiere”. La sua dichiarazione si è concentrata sull’intercettazione delle imbarcazioni, ritenendola un episodio che coinvolge sia Israele che l’Unione europea. Albanese ha utilizzato un linguaggio forte, accusando direttamente entrambe le parti senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni.

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