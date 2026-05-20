Flotilla la sparata di Francesca Albanese contro la Ue | Benvenuti nell' Apartheid senza frontiere
Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per la Palestina, ha pubblicato su X un commento in cui ha definito l’azione di una flottiglia di navi dirette a Gaza come un esempio di “Apartheid senza frontiere”. La sua dichiarazione si è concentrata sull’intercettazione delle imbarcazioni, ritenendola un episodio che coinvolge sia Israele che l’Unione europea. Albanese ha utilizzato un linguaggio forte, accusando direttamente entrambe le parti senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni.
Francesca Albanese torna ad alzare i toni contro Israele. La relatrice speciale dell’Onu per la Palestina ha commentato su X l’intercettazione della Flotilla con un’accusa durissima non solo contro Tel Aviv, ma anche contro l’ Unione europea. "Massima allerta sulla Flotilla. Israele ha ricevuto il permesso di minacciare, rapire e sparare ai civili ANCHE in acque internazionali!", la sua sparata, seguita dall’affondo politico: "Benvenuti nell'Apartheid senza frontiere, che presto diventerà il Consorzio Mediterraneo dell'Apartheid. Vergogna all'Ue, principale sostenitrice di tutto ciò in questa parte del mondo". Parole che arrivano mentre si chiude l’operazione della marina israeliana contro le imbarcazioni dirette verso la Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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