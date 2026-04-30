Flotilla pirati senza frontiere Israele pensa come D' annunzio sul mare nostrum | diritti negati doveri dimenticati nell' era del tutti contro tutti

Una flottiglia è stata attaccata da forze israeliane, che hanno agito senza rispettare le regole e i diritti delle imbarcazioni coinvolte. L’episodio si inserisce in un contesto di tensioni e conflitti che coinvolgono diverse parti, con episodi di violenza e azioni militari che si ripetono nel mare. Nessuna delle parti sembra assumersi pienamente le responsabilità, mentre le navi coinvolte sono state sottoposte a interventi improvvisi e violenti.

Bene, questa ci mancava, perchè non sapevamo che le acque territoriali di Israele da 12, sono diventate 600 miglia nautiche, probabilmente eravamo distratti da altri eventi, ma mi chiedo a cosa serve appellarsi al diritto internazionale, alle varie Carte, se ormai è atteggiamento diffuso attenersi ai principi della "sana pirateria". La flottilla è stata attaccato, dagli incursori israeliani che si sono dimenticati che non nessuno dei diversi equipaggi era in possesso di missili terra aria, o terra terra mitragliatori, banalmente civili, magari facinorosi, ma per alcuni regimi questo è sufficiente per annientarli. Il gruppo dei Pirati si allarga sempre di più ma ogni componente di nasconde sotto le insegne di paesi che combattono "barbarie, inciviltà, terrorismo e dittature".🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Flotilla, pirati senza frontiere, Israele pensa come D'annunzio sul mare nostrum: diritti negati, doveri dimenticati nell'era del tutti contro tutti Notizie correlate Abbordaggio Flotilla 2, Meloni contro Israele: "Vengano liberati immediatamente tutti gli italiani illegalmente fermati"Roma condanna il sequestro della Flotilla in acque internazionali: Meloni chiede a Israele il rilascio immediato dei 24 italiani e il rispetto del... Altra vittoria senza pivot. Pirati del mare senza paura domano anche PistoiaESTRA 89 VUELLE 91 ESTRA : Stefanini 33, Gallo 11, Dellosto, Ciocca ne, Flauto, Saccaggi 7, Pinelli ne, Magro 10, Anderson 18, Zanotti 10. Approfondimenti e contenuti La Flotilla senza flotta. Gli attivisti vanno a Cuba... in aereo«Cercava la rivoluzione ma trovò l’agiatezza». Il grande Leo Longanesi aveva già capito tutto con decenni di anticipo e il suo aforisma calza a pennello alla nuova Flotilla che partirà il 17 marzo. ilgiornale.it Travaglio (Nove): Flotilla ha costretto il governo a confessare le proprie mancanze. Attivisti senza volo di Stato? Quello è riservato agli assassiniMeno male che la Flotilla c’è. Intanto perché in pochi giorni di navigazione quei attivisti di 44 Paesi, armati soltanto dei loro corpi, delle loro voci e del loro coraggio, hanno fatto per Gaza più ... ilfattoquotidiano.it