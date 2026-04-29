The Sea e la Global Sumud Flotilla | film e diretta streaming con Francesca Albanese
Un evento nazionale per il diritto al sogno è in programma mercoledì 6 maggio, organizzato da Veneto Padova Spettacoli Associazione Culturale in collaborazione con Promovies e Mescalito Film. Alle ore 21 al Fronte del Porto Filmclub in via S.M. Assunta, 20 a Padova in programma il film “THE SEA”.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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