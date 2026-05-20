Flotilla la nave israeliana con a bordo gli attivisti fermati entra nel porto di Ashdod

Una nave appartenente alla marina israeliana è stata avvistata mentre si avvicinava al porto di Ashdod. A bordo si trovano attivisti della Global Sumud Flotilla, diretti a Gaza, e la nave è stata intercettata dalle forze israeliane nel Mar Mediterraneo. La nave ha poi fatto ingresso nel porto israeliano, secondo quanto riferiscono fonti ufficiali. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’intervento o sulle condizioni dei presenti a bordo.

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Una nave della marina israeliana è stata avvistata mentre entrava nel porto di Ashdod. Secondo diverse fonti, a bordo ci sarebbero gli attivisti della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza e intercettata dalle forze israeliane nel Mediterraneo. Gli attivisti accusano i militari israeliani di aver sparato proiettili di gomma e danneggiato alcune barche durante il fermo. Israele ha definito la missione una “ provocazione “, ribadendo la volontà di mantenere il blocco navale su Gaza. Dopo l’intercettazione, i partecipanti alla missione hanno chiesto il rilascio immediato dei fermati, mentre cresce la preoccupazione per le loro condizioni e per la sicurezza dei detenuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, la nave israeliana con a bordo gli attivisti fermati entra nel porto di Ashdod ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Flotilla: Israele Intercetta Barche Italiane. Alcuni Attivisti Sequestrati in Acque Internazionali Sullo stesso argomento Leggi anche: Il video dell’abbordaggio della Flotilla: la Marina israeliana armata sulle navi, gli attivisti con le mani in alto Flotilla, liberati gli attivisti italiani bloccati dalla marina israelianaDovrebbe essere finito oggi, 2 maggio, l'incubo dei ventiquattro cittadini italiani che erano stati fermati giovedì scorso dai militari israeliani... Ieri la nave #Cactus della #GlobalSumudFlotilla è stata intercettata dalla Marina militare israeliana in acque internazionali. A bordo diversi italiani. Da allora nessuna notizia. Chiedo al Governo italiano di attivarsi subito e di garantire il rispetto del #dirittoIntern x.com Calci, pugni, a dormire su pavimenti allagati: 40 ore di crudeltà: il racconto horror degli attivisti della Flotilla sulla nave israeliana. 60 in sciopero della fame reddit Flotilla, la nave israeliana con a bordo gli attivisti fermati entra nel porto di AshdodUna nave della marina israeliana è stata avvistata mentre entrava nel porto di Ashdod. Secondo diverse fonti, a bordo ci sarebbero gli attivisti della Global ... lapresse.it Flotilla, si replica. Israele interviene a largo di Cipro: fermi, sequestri, protesteLa marina militare abborda la flotta in acque internazionali. Gli attivisti parlano di nuova aggressione illegale contro il diritto ... huffingtonpost.it