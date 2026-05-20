Flotilla la nave israeliana con a bordo gli attivisti fermati entra nel porto di Ashdod

Da lapresse.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nave appartenente alla marina israeliana è stata avvistata mentre si avvicinava al porto di Ashdod. A bordo si trovano attivisti della Global Sumud Flotilla, diretti a Gaza, e la nave è stata intercettata dalle forze israeliane nel Mar Mediterraneo. La nave ha poi fatto ingresso nel porto israeliano, secondo quanto riferiscono fonti ufficiali. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’intervento o sulle condizioni dei presenti a bordo.

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Una nave della marina israeliana è stata avvistata mentre entrava nel porto di Ashdod. Secondo diverse fonti, a bordo ci sarebbero gli attivisti della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza e intercettata dalle forze israeliane nel Mediterraneo. Gli attivisti accusano i militari israeliani di aver sparato proiettili di gomma e danneggiato alcune barche durante il fermo. Israele ha definito la missione una “ provocazione “, ribadendo la volontà di mantenere il blocco navale su Gaza. Dopo l’intercettazione, i partecipanti alla missione hanno chiesto il rilascio immediato dei fermati, mentre cresce la preoccupazione per le loro condizioni e per la sicurezza dei detenuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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