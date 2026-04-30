Alle 2.01 di notte, un video mostra i militari della Marina israeliana salire a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. I militari sono armati e con le armi puntate, mentre gli attivisti si trovano con le mani alzate. La scena si svolge in mare e il filmato cattura il momento dell’abbordaggio.

In alto a destra il timer indica le 2.01 di notte. È l’esatto momento in cui i militari della Marina israeliana salgono a bordo, col fucile spianato, di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Gli attivisti hanno diffuso il video coi momenti principali dell’abbordaggio avvenuto questa notte. Nel filmato si vede l’equipaggio di una delle barche con le mani alzate o sopra la testa. Da fuori campo si sente gridare degli ordini, in lingua inglese: “Quanti siete a bordo? Nessuno si muova”. L’equipaggio non risponde, qualcuno riprende con il telefonino. Un secolo dopo, ci risiamo. Italia e Germania a braccetto dalla parte sbagliata della Storia Global Sumud Flotilla, Tel Aviv: “175 attivisti verso Israele”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il video dell’abbordaggio della Flotilla: la Marina israeliana armata sulle navi, gli attivisti con le mani in alto

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