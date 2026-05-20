Una donna, madre di un attivista fermato dalle autorità israeliane, ha espresso preoccupazione per le sorti del figlio, temendo che venga trasferito nel carcere duro di Ashkelon. La sua testimonianza si aggiunge a un quadro di tensione crescente, con attivisti e famiglie che denunciano modalità di arresto che includono l’uso di legature e bendaggi durante le operazioni di polizia. Nel frattempo, in un’altra scena, si sono verificati episodi di umiliazione pubblica durante la visita di un esponente del governo israeliano al porto di Ashdod.

Roma, 20 maggio 2026 – Inginocchiati a terra, legati, bendati, umiliati ed esposti come trofei durante la visita del ministro della Sicurezza Itamar Ben-Gvir al porto di Ashdod. Tra questi ci sarebbe anche il bolognese Alessio Catanzaro, 30 anni, dottorando in Fisica all'Imt di Lucca, tra i primi attivisti della Global Sumud Flotilla intercettati e presi lunedì mattina al largo delle coste cipriote. "Siamo angosciati - afferma Luisa Cicognetti, madre di Alessio -. Abbiamo visto i video che li ritraggono ammanettati ai polsi con le fascette, vessati e forse li avranno anche malmenati. Alessio se lo aspettava, prima di partire era stato preparato a questa eventualità dalla Flotilla, però mio figlio è forte e penso, spero, che ne uscirà bene". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla, la mamma di un attivista fermato da Israele: “Siamo angosciati. Ho paura che venga trasferito nel carcere duro di Ashkelon”

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