Flotilla Istituzioni e politica ‘uniti’ nella condanna dopo immagini Ben Gvir

La Flotilla, che aveva come obiettivo di raggiungere Gaza, non è riuscita a portare a termine la traversata. Tuttavia, le immagini diffuse hanno suscitato una reazione unanime da parte delle istituzioni e della politica italiana, che hanno condannato l’evento. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico e ha portato all’attenzione delle autorità le implicazioni delle azioni compiute dalla flottiglia. Nessuna persona o ente è stato coinvolto direttamente, ma l’evento ha generato attenzione a livello nazionale.

Roma, 20 mag. (askanews) – La Flotilla non è riuscita a raggiungere Gaza ma ha finito per provocare una reazione bipartisan delle istituzioni e della politica italiana. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è intervenuto, nel tardo pomeriggio, con parole durissime: quello verso gli attivisti della Sumud è stato un “trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele”. Hanno provocato indignazione in tutto il mondo le immagini, dal porto di Ashdod, del ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir, bandiera israeliana in pugno, tra gli attivisti sequestrati (29 sono italiani) in ginocchio, strattonati e derisi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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