Il governo italiano ha convocato l’ambasciatore nel proprio paese in seguito alla diffusione di un video in cui il ministro israeliano Ben Gvir si mostra in modo sprezzante nei confronti degli attivisti a bordo della Flotilla. Anche il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri hanno richiesto formalmente le scuse, protestando contro il trattamento riservato agli attivisti intercettati e arrestati dalle autorità israeliane. La vicenda ha suscitato reazioni ufficiali da parte delle istituzioni italiane.

Inaccettabile. Palazzo Chigi e Farnesina si muovono a tempo di record di fronte al trattamento riservato agli attivisti imbarcati sulla Flotilla, una volta intercettati e arrestati dagli israeliani. Tra questi anche italiani, costretti a inginocchiarsi e a subire condizioni che minacciano la dignità personale. Non sono rimasti inascoltate le richieste dei parlamentari 5Stelle (uno di loro è tra i fermati e dovrebbe essere liberato nelle prossime ore) che hanno chiesto, non senza la solita retorica antigovernativa, alle istituzioni di intervenire. Video del ministro Ben Gvir che deride gli attivisti arrestati. A suscitare sdegno bipartisan è il comportamento sprezzante del ministro della Sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, immortalato da un video da lui stesso condiviso su X e poi diventato virale sui social. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Flotilla, il filmato sprezzante del ministro Ben Gvir, Meloni e Tajani convocano l’ambasciatore: pretendiamo le scuse (video)

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