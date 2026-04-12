Flotilla il sequel | pro-Pal e prof attivisti salpano da Barcellona Rotta sulle coste sabbiose di Gaza con rompighiaccio di Greenpeace Ma che c’azzecca?

Oggi da Barcellona sono partiti un gruppo di attivisti e sostenitori pro-Palestina diretti verso le coste di Gaza, a bordo di una flottiglia. Tra loro ci sono anche rappresentanti di organizzazioni pacifiste e ambientaliste, che intendono raggiungere la zona con un rompighiaccio di Greenpeace. La partenza è avvenuta in un momento di particolare attenzione mediatica e politica sulla regione, con i partecipanti che hanno dichiarato di voler portare attenzione alla situazione umanitaria e ambientale.

Tempismo perfetto, quello di pacifinti e eco-catastrofisti pronti a salpare oggi da Barcellona per una nuova impresa della Flotilla che, tra brevi cenni sull’universo e conflitti che incendiano lo scacchiere internazionale, tornano a mettere in scena l’ultimo atto della loro “battaglia navale” per Gaza e dintorni. Ci risiamo: mentre il Medio Oriente vive una tregua fragile e complessa, a Barcellona c’è chi preferisce il folklore dello scontro alla concretezza della diplomazia. Circo navale seconda puntata: la Flotilla pronta a salpare da Barcellona. Salpa oggi la famigerata “ Global Sumud Flotilla “: un centinaio di imbarcazioni e circa mille attivisti a caccia di telecamere, con l’obiettivo dichiarato di forzare il blocco israeliano proprio a ridosso delle festività di fine aprile.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Flotilla il sequel: pro-Pal e prof attivisti salpano da Barcellona. Rotta sulle coste sabbiose di Gaza con rompighiaccio di Greenpeace. Ma che c’azzecca? Salpa da Barcellona una nuova Flotilla per Gaza, mille attivisti a bordoE' in partenza oggi dal porto di Barcellona una nuova missione della Global Sumud Flotilla, una spedizione umanitaria via mare diretta alla Striscia... Leggi anche: Global Sumud Flotilla si rimette in rotta, mille attivisti verso Gaza per rompere il blocco navale israeliano