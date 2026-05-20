Flotilla flash mob a Montecitorio Tajani Israele ha superato la linea rossa
Un gruppo di manifestanti si è radunato a Montecitorio e si è inginocchiato sul selciato con gli occhi coperti da fasce, riproducendo una sequenza di immagini già diffuse online dal ministro israeliano, che sono state invece criticate dal governo italiano. L’azione si è svolta in un contesto di protesta e ha attirato l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine presenti sul posto. La scena ha suscitato reazioni e ha acceso un dibattito sulla rappresentazione delle immagini legate ai recenti eventi.
AGI - Si sono inginocchiati sul selciato di piazza di Montecitorio con gli occhi fasciati, riproducendo esattamente le stesse, drammatiche scene visibili nel video diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir e già condannato dal governo italiano. E' il flash mob andato in scena a Roma durante il presidio di solidarietà a sostegno degli attivisti della Flotilla al momento nelle mani delle forze israeliane dopo essere stati abbordati in acque internazionali a largo di Cipro. La protesta di circa un centinaio di persone è proseguita nonostante la pioggia che si è abbattuta sulla Capitale. In piazza si sono schierate diverse forze di opposizione, rappresentate dai parlamentari Ascari, Croatti, Grimaldi, Scotto e Boldrini. 🔗 Leggi su Agi.it
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