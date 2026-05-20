Flotilla flash mob a Montecitorio Tajani Israele ha superato la linea rossa

Un gruppo di manifestanti si è radunato a Montecitorio e si è inginocchiato sul selciato con gli occhi coperti da fasce, riproducendo una sequenza di immagini già diffuse online dal ministro israeliano, che sono state invece criticate dal governo italiano. L’azione si è svolta in un contesto di protesta e ha attirato l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine presenti sul posto. La scena ha suscitato reazioni e ha acceso un dibattito sulla rappresentazione delle immagini legate ai recenti eventi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui