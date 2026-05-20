Flotilla fermata da Israele Mattarella condanna il trattamento degli attivisti | chi c' è fra i 29 italiani

Le autorità israeliane hanno fermato una flottiglia che si trovava nel Mediterraneo, causando l'interruzione della missione. Tra i 29 italiani presenti a bordo, alcuni sono stati identificati e portati in custodia. La vicenda ha suscitato reazioni a livello internazionale, con il presidente italiano che ha condannato il modo in cui sono stati trattati gli attivisti, mostrandosi preoccupato per le modalità di gestione dell’intervento. È stato diffuso un video che mostra un funzionario israeliano che umilia alcuni partecipanti.

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