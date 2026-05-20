Flotilla fermata da Israele Mattarella condanna il trattamento degli attivisti | chi c' è fra i 29 italiani
Le autorità israeliane hanno fermato una flottiglia che si trovava nel Mediterraneo, causando l'interruzione della missione. Tra i 29 italiani presenti a bordo, alcuni sono stati identificati e portati in custodia. La vicenda ha suscitato reazioni a livello internazionale, con il presidente italiano che ha condannato il modo in cui sono stati trattati gli attivisti, mostrandosi preoccupato per le modalità di gestione dell’intervento. È stato diffuso un video che mostra un funzionario israeliano che umilia alcuni partecipanti.
Dura condanna di Sergio Mattarella contro Ben Gvir. Sulle immagini dell’umiliazione pubblica da parte del ministro israeliano della Sicurezza degli attivisti della Flotilla, fermati e trattenuti in manette e a faccia a terra nel porto di Ashdod, è arrivato l’intervento del presidente della Repubblica, che ha commentato senza giri di parole il trattamento riservato anche ai 29 italiani. Per loro il governo ha chiesto, attraverso la convocazione dell’ambasciatore di Israele a Roma, l’immediata liberazione e il rapido rientro in Italia. La condanna di Sergio Mattarella Le parole di Sergio Mattarella sono arrivate a commento del video rilanciato... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Stamattina a Tutta #LaCittà ne parla su @Radio3tweet con il conduttore @PietroDelSolda a ragionare sulla Global Sumud Flotilla verso Gaza fermata ancora da Israele c’era anche @chiara_sgreccia che la segue per @DomaniGiornale, qui tutta la puntata: r x.com
La vicenda della sumud Flotilla fermata da Israele, con due sardi tra gli attivisti bloccati e trasferiti nel porto di Ashdod: Ilaria Mancosu e Gianfranco Frongia. A far esplodere il caso diplomatico sono state le immagini diffuse dal ministro israeliano Ben Gvir, con facebook
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