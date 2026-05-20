Durante un evento a Roma, il leader del Movimento Cinque Stelle ha annunciato che alcuni italiani, tra cui un deputato, un giornalista e altri membri della Flotilla, saranno imbarcati questa sera e arriveranno in Italia nella mattina successiva. Ha inoltre commentato le immagini provenienti da Ben Gvir, definendole sconce, e ha criticato il governo israeliano, definendolo indecente e criminale. La dichiarazione si è svolta in un contesto pubblico dedicato alla discussione sulla Costituzione italiana.

“Come è stato preannunciato il nostro deputato Carotenuto, il giornalista Mantovani e altri italiani membri della Flotilla verranno imbarcati stasera e arriveranno in Italia domani mattina”, ha detto il leader M5S Giuseppe Conte a margine dell’evento “La Costituzione non è di sinistra” a Roma. “Abbiamo visto quelle immagini” prosegue citando il video del ministro della Sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir che deride gli attivisti della Global Sumud Flotilla ammanettati e in ginocchio dopo l’arresto in acque internazionali da parte delll’esercito di Tel Aviv. “Sono immagini assolutamente sconce che ledono la dignità degli esseri umani e la cosa grave è che un ministro se ne vanti e le posti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, Conte: “Da Ben Gvir immagini sconce. Governo israeliano indecente e criminale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Flotilla, Conte: Da Ben Gvir immagini sconce. Governo israeliano indecente e criminale

Sullo stesso argomento

Gli attivisti della Flotilla derisi dal ministro israeliano Ben Gvir. La protesta di Meloni e Tajani: «Immagini inaccettabili»In un altro filmato un’attivista che grida «Free Palestine» viene buttata a terra da un agente.

Leggi anche: Flotilla, Conte: video Ben Gvir sconcio, Governo italiano sia conseguente

RT @GiuseppeConteIT: Questo è il Ministro israeliano Ben Gvir che umilia e vessa gli attivisti della Flotilla, dopo un arresto illegale ese… x.com

Flotilla, Conte: video Ben Gvir sconcio, Governo italiano sia conseguenteMag 20, 2026 M.O. Roma, 20 mag. (askanews) – Mi stanno preannunciando che verranno imbarcati lui e il giornalista Mantovani del Fatto Quotidiano e altri italiani, immagino questa sera e arriveranno d ... askanews.it

Flotilla, Conte: Da Ben Gvir immagini sconce. Governo israeliano indecente e criminale(LaPresse) Come è stato preannunciato il nostro deputato Carotenuto, il giornalista Mantovani e altri italiani membri della Flotilla verranno imbarcati stasera e arriveranno ... ilmattino.it