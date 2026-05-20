Marco Carrai, console onorario d'Israele per le regioni Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, ha contattato l’ambasciata israeliana per chiedere il rilascio immediato di Antonella Bundu. La richiesta è stata formulata in seguito a una comunicazione ufficiale rivolta alle autorità diplomatiche. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle modalità di questa richiesta. La vicenda riguarda una cittadina coinvolta in un caso che ha ricevuto attenzione pubblica.

FIRENZE – Marco Carrai, console onorario d’Israele pet Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, ha chiesto all’ambasciata israeliana a Roma il rapido rilascio degli attivisti toscani e in particolare di Antonella Bundu. “Ho provveduto – ha scritto Carrai – a chiedere all’ambasciata di Israele in Italia e al Governo di Israele, il cui Stato ho l’onore di rappresentare in Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, di procedere con sollecitudine a chiarire la posizione di Antonella Bundu affinché si giunga a un rapido rilascio. Mi preme sottolineare che quanto mai faccio mie le parole del ministro degli esteri di Israele Gideon Sa’ar, che ha dichiarato: ‘Tu (Ben Gvir, ndr) non sei il volto di Israele'”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Flotilla, Carrai: “Ho chiesto all’ambasciata d’Israele il rapido rilascio di Antonella Bundu”

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