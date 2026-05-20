Flotilla Carrai | Ho chiesto all’ambasciata d’Israele il rapido rilascio di Antonella Bundu

Da firenzepost.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Carrai, console onorario d'Israele per le regioni Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, ha contattato l’ambasciata israeliana per chiedere il rilascio immediato di Antonella Bundu. La richiesta è stata formulata in seguito a una comunicazione ufficiale rivolta alle autorità diplomatiche. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle modalità di questa richiesta. La vicenda riguarda una cittadina coinvolta in un caso che ha ricevuto attenzione pubblica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

FIRENZE – Marco Carrai, console onorario d’Israele pet Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, ha chiesto all’ambasciata israeliana a Roma il rapido rilascio degli attivisti toscani e in particolare di Antonella Bundu. “Ho provveduto – ha scritto Carrai – a chiedere all’ambasciata di Israele in Italia e al Governo di Israele, il cui Stato ho l’onore di rappresentare in Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, di procedere con sollecitudine a chiarire la posizione di Antonella Bundu affinché si giunga a un rapido rilascio. Mi preme sottolineare che quanto mai faccio mie le parole del ministro degli esteri di Israele Gideon Sa’ar, che ha dichiarato: ‘Tu (Ben Gvir, ndr) non sei il volto di Israele'”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

flotilla carrai ho chiesto all8217ambasciata d8217israele il rapido rilascio di antonella bundu
© Firenzepost.it - Flotilla, Carrai: “Ho chiesto all’ambasciata d’Israele il rapido rilascio di Antonella Bundu”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Antonella Bundu e Dario Salvetti sulla barca Flotilla intercettata da Israele: “È un rapimento”Firenze, 19 maggio 2026 – Imbarcazioni di Israele hanno intercettato la Don Juan, la barca della Global Sumud Flotilla su cui viaggiavano Antonella...

Antonella Bundu e Dario Salvetti a bordo Flotilla fermati da Israele: “Siamo sotto attacco. E’ un rapimento”Antonella Bundu e Dario Salvetti a bordo della Don Juan con la Flotilla verso Gaza sono stati intercettati martedì 19 maggio dalla Marina militare...

antonella bundu flotilla carrai ho chiestoFlotilla, Carrai: Ho chiesto all’ambasciata d’Israele il rapido rilascio di Antonella BunduMarco Carrai, console onorario d'Israele pet Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, ha chiesto all'ambasciata israeliana a Roma il rapido rilascio degli attivisti toscani e in particolare di Antonella B ... firenzepost.it

antonella bundu flotilla carrai ho chiestoAntonella Bundu ammanettata e presa per il collo: il video choc tra gli attivisti della Flotilla fermati in IsraeleLe immagini pubblicate sui social dal ministro Ben-Gvir: Benvenuti in Israele, ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo. L’ex candidata governatrice della Toscana appare con le mani dietro ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web