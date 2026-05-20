Flotilla | Attivisti ammanettati e in ginocchio nel porto di Ashdod Salvetti e Paoli scrivono a prefetto e ministro | Governo si adoperi per il rilascio

Nel porto di Ashdod sono stati condotti alcuni attivisti della Global Sumud Flotilla, che erano stati intercettati ieri in acque internazionali a più di 100 miglia dalle coste di Gaza. Questi attivisti sono stati trovati ammanettati e in ginocchio nel porto, dopo essere stati sbarcati dalla nave. Due rappresentanti hanno scritto al prefetto e al ministro chiedendo che il governo si impegni per il rilascio immediato dei fermati. La vicenda riguarda il loro arrivo nel porto israeliano dopo l’intervento delle forze di sicurezza.

Sono arrivati nel porto di Ashdod gli oltre 4oo attivisti della Global Sumud Flotilla abbordati ieri, martedì 19 maggio, in acque internazionali a oltre 100 miglia dalle coste di Gaza. Detenuti in maette e in ginocchio, derisi e umiliati dal ministro della difesa di Israele, Ben Gvir - lo si vede. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Il video di Ben-Gvir: gli attivisti della Flotilla ammanettati e in ginocchio

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