Israele Ben Gvir compie 50 anni | per regalo riceve torte con il cappio della pena di morte ai palestinesi
In occasione del cinquantesimo compleanno del ministro israeliano della Sicurezza, sua moglie ha portato una torta decorata con un disegno di cappio, simbolo della pena di morte. La scena si è verificata durante una celebrazione privata, suscitando reazioni di sorpresa tra i presenti. Non sono stati comunicati commenti ufficiali riguardo alla scelta della decorazione, e la vicenda ha attirato l'attenzione dei media locali.
Il Ministro della Sicurezza israeliano compie 50 anni, e sua moglie alla festa porta una torta con sopra disegnato un cappio da impiccagione. All'evento presenti cantanti, giornalisti e influencer: è la festa per la pena di morte.🔗 Leggi su Fanpage.it
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