Israele Ben Gvir compie 50 anni | per regalo riceve torte con il cappio della pena di morte ai palestinesi

In occasione del cinquantesimo compleanno del ministro israeliano della Sicurezza, sua moglie ha portato una torta decorata con un disegno di cappio, simbolo della pena di morte. La scena si è verificata durante una celebrazione privata, suscitando reazioni di sorpresa tra i presenti. Non sono stati comunicati commenti ufficiali riguardo alla scelta della decorazione, e la vicenda ha attirato l'attenzione dei media locali.