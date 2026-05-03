In Israele, due attivisti sono comparsi in tribunale con le mani e i piedi legati, accusati di aver partecipato a un'operazione in acque internazionali. Secondo quanto riferito, sono stati arrestati dalla Marina israeliana e trasferiti nel paese per essere interrogati. Le autorità israeliane hanno confermato di aver usato la forza durante l’operazione, mentre le accuse di tortura sono state respinte. La detenzione è stata prolungata di due giorni.

Romaa, 3 maggio 2026 - Prolungata di due giorni la detenzione dello spagnolo Saif Abu Keshek e del brasiliano Thiago Avila, i due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali dalla Marina israeliana e trasferiti in Israele per essere interrogati. I due, che tramite i legali hanno denunciato di aver subito torture, sono giunti in un tribunale ad Ashkelon con catene alle mani e ai piedi, come hanno confermato immagini riprese dall'Afp. https:www.quotidiano.netvideoesteriflotilla-prolungato-di-due-giorni-il-fermo-dei-due-attivisti-condotti-in-israele-mmvvwzeg Ieri gli avvocati della Ong Adalah avevano incontrato i due attivisti detenuti nel carcere di Shikma, dove sono stati rimandati dopo l’udienza di oggi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla, Avila e Abu Keshek in tribunale con catene a mani e piedi. “I due attivisti torturati”. Israele nega, ma ammette: “Costretti ad usare la forza”

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Temi più discussi: Saif Abu Keshek e Thiago Ávila, chi sono gli attivisti Flotilla per Israele legati ad Hamas; La Flotilla: 'La missione riparte e saremo ancora di più'; Chi sono Thiago Avila e Saif Abu Keshek, i due attivisti della Flotilla portati in Israele. Gli altri sbarcati a Creta dopo 40 ore di crudeltà deliberata; Attivisti della Flotilla in Israele: dura critica del governo spagnolo.

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