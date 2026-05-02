Flotilla presidio alla Farnesina | Governo si adoperi per rilascio attivisti

Una delegazione italiana della Flotilla si è radunata questa mattina davanti alla Farnesina, chiedendo che il governo intervenga per ottenere il rilascio degli attivisti coinvolti. Il presidio è stato organizzato dalla delegazione, che ha manifestato pacificamente per sollecitare una risposta delle autorità italiane riguardo alla vicenda. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata durante l’evento.

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza intercettati dalle forze israeliane in acque internazionali sono sbarcati nel sud-est dell’isola di Creta. Scortati dalla guardia costiera greca 173 attivisti sono saliti su quattro autobus diretti verso una destinazione non specificata dalle autorità. Ma all’appello mancano due di loro: Saif Abu Keshek e Thiago Ávila, portati in Israele per essere interrogati. Israele li sospetta di “attività sospette”. La Global Samud Flotilla ha chiesto al governo italiano di condannare l’accaduto e assistenza legale per rilascio attivisti. «Thiago Avila e Saif Abukeshek sono stati rapiti mentre navigavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Flotilla, presidio alla Farnesina: «Governo si adoperi per rilascio attivisti» Notizie correlate Flotilla, presidio davanti alla Farnesina. La mobilitazione per il rilascio di Thiago e Saif: alle 12 conferenza stampaIl team legale della delegazione italiana di Global Sumud Flotilla ha depositato un esposto urgente alla Procura della Repubblica di Roma... Flotilla, i due leader della missione portati in Israele. Presidio davanti alla Farnesina per il rilascio di Thiago e Saif: alle 12 conferenza stampaA Creta corteo spontaneo rallenta il convoglio di bus con i 173 attivisti fatti sbarcare dopo il blitz della Marina di Israele “Quanto sta accadendo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Flotilla, presidio alla Farnesina per chiedere il rilascio degli attivisti italiani; Giù le mani dalla Flotilla: il presidio diventa corteo | FOTO; Israele abborda la Sumud Flotilla al largo di Creta: arrestati 24 italiani, la condanna di Meloni; Una bolognese fra gli attivisti della Flotilla fermati da Israele. Stasera presidio al Nettuno. Flotilla, i due leader della missione portati in Israele. Presidio davanti alla Farnesina per il rilascio di Thiago e Saif: alle 12 conferenza stampaPisa, 1 mag. (Adnkronos) - Il Lecce si impone a Pisa 2-1, si avvicina alla salvezza e in un colpo solo manda 2 squadre in Serie B: con il Pisa, retrocede anche il Verona. La squadra di Di Francesco ri ... ilfattoquotidiano.it Flotilla, presidio alla Farnesina per chiedere il rilascio degli attivisti italianiLeggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, presidio alla Farnesina per chiedere il rilascio degli attivisti italiani ... tg24.sky.it L’appello arriva di prima mattina, quando si diffonde la notizia dell’abbordaggio israeliano avvenuto nella notte: “La Flotilla è stata bloccata! Mobilitazione nazionale permanente”. I presidi sono convocati in tutte le regioni d’Italia, oltre 50 piazze da Pordenone f - facebook.com facebook Flotilla, l'attacco di Israele: le ultime notizie in diretta | Sbarcate a Creta 175 persone, due di loro portate in Israele. La denuncia: 40 ore di violenza, picchiati due attivisti Il live con le notizie in diretta del 1 maggio sul sequestro della Global Sumud Flotilla diretta x.com