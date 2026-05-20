Spari e abbordaggi sulla Flotilla Ore di paura per Lola Fabbri | Colpita la sovranità italiana
L’ultima posizione utile della Bayt Ummar, per molti ancora "Elengi", compare sul tracker della Global Sumud Flotilla nel Mediterraneo orientale. Poi il silenzio, le comunicazioni frammentarie, i messaggi di allarme diffusi su Telegram: "Navi militari israeliane stanno abbordando illegalmente la nostra flotta". A bordo di quell’imbarcazione c’è anche Lola Fabbri, skipper riminese, da ore al centro della preoccupazione di familiari, amici e attivisti italiani che seguono in tempo reale l’evolversi della missione diretta verso Gaza. La flottiglia umanitaria, composta da diverse imbarcazioni partite per tentare di rompere il blocco imposto sulla Striscia, sostiene di essere stata intercettata dalla Marina israeliana in acque internazionali al largo di Cipro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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"Sulla Flotilla tra droni, soldati armati, minacce e abbordaggi": la testimonianza del livornese Simone verso GazaÈ partito da Augusta, in Sicilia, nel pomeriggio del 26 aprile, insieme ad altre 55 imbarcazioni dirette verso la Palestina.
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Flotilla bloccata di nuovo da Israele: 29 italiani arrestati. C’è anche un deputato M5s: Contro di noi proiettili di gomma A bordo delle navi italiane abbordate dai militari israeliani anche due over 75. Gli attivisti denunciano alla Farnesina l'uso della forza da facebook