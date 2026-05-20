Spari e abbordaggi sulla Flotilla Ore di paura per Lola Fabbri | Colpita la sovranità italiana

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’ultima posizione utile della Bayt Ummar, per molti ancora "Elengi", compare sul tracker della Global Sumud Flotilla nel Mediterraneo orientale. Poi il silenzio, le comunicazioni frammentarie, i messaggi di allarme diffusi su Telegram: "Navi militari israeliane stanno abbordando illegalmente la nostra flotta". A bordo di quell’imbarcazione c’è anche Lola Fabbri, skipper riminese, da ore al centro della preoccupazione di familiari, amici e attivisti italiani che seguono in tempo reale l’evolversi della missione diretta verso Gaza. La flottiglia umanitaria, composta da diverse imbarcazioni partite per tentare di rompere il blocco imposto sulla Striscia, sostiene di essere stata intercettata dalla Marina israeliana in acque internazionali al largo di Cipro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

spari e abbordaggi sulla flotilla ore di paura per lola fabbri colpita la sovranit224 italiana
© Ilrestodelcarlino.it - Spari e abbordaggi sulla Flotilla. Ore di paura per Lola Fabbri: "Colpita la sovranità italiana"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

"Sulla Flotilla tra droni, soldati armati, minacce e abbordaggi": la testimonianza del livornese Simone verso GazaÈ partito da Augusta, in Sicilia, nel pomeriggio del 26 aprile, insieme ad altre 55 imbarcazioni dirette verso la Palestina.

Leggi anche: Altro razzo sulla missione Unifil italiana. Colpita la base di Shama

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web