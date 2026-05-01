Flotilla Bertora libero | il parmigiano rientra dopo il fermo nel blitz in mare

Pietro Bertora, 55 anni e originario di Parma, è stato liberato dopo essere stato trattenuto durante un’operazione della marina israeliana contro un convoglio umanitario diretto a Gaza. L’uomo, insieme ad altri attivisti, era stato fermato nei giorni scorsi durante un blitz in mare. Ora è stato rimesso in libertà e si trova di nuovo in libertà.

È stato rilasciato Pietro Bertora, il 55enne parmigiano fermato nei giorni scorsi durante il blitz della marina israeliana contro un convoglio umanitario diretto verso Gaza, insieme agli altri attivisti. Dopo ore di apprensione e incertezza, arrivano dunque notizie positive: il parmigiano.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Blitz israeliano contro la Flotilla: ansia nel Salento per l'attivista Angela, Farnesina conferma il fermoLECCE – C’è anche una salentina fra i circa 175 attivisti fermati nelle scorse ore sulle decine di imbarcazioni bloccate dalla Marina israeliana... Leggi anche: Corteo al Colosseo Pro Flotilla dopo il blitz di Israele Contenuti utili per approfondire Si parla di: I droni sopra la Flotilla, in viaggio verso Gaza tra paure e speranze; Flotilla, un parmigiano tra gli attivisti bloccati. Chi sono gli italiani fermati da Israele sulla FlotillaTra i 211 attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dagli israeliani con un blitz in acque internazionali, al largo di Creta, ci sarebbero anche 23 italiani ... corriere.it