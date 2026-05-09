Un sogno che diventa sceneggiatura | al Pareto di Pozzuoli presentato Flash Back

Lo scorso 7 maggio, nell’auditorium dell’Istituto Vilfredo Pareto a Pozzuoli, si è tenuta la presentazione di Flash Back, un libro-sceneggiatura scritto da un giovane studente. L’evento ha visto una buona partecipazione di pubblico, che ha seguito con interesse la presentazione del testo. La serata ha suscitato emozioni tra i presenti, riunendo studenti, insegnanti e famiglie.

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Inclusione e talento: l’opera del giovane autore Raffaele Castaldi accende emozioni e speranze, fino alla proposta di trasformare la sceneggiatura in un vero progetto cinematografico Grande partecipazione ed emozione lo scorso 7 maggio presso l’auditorium dell’Istituto Vilfredo Pareto, dove è stato presentato Flash Back, il libro-sceneggiatura scritto dal giovane studente Raffaele Castaldi. Un evento intenso e coinvolgente, che ha visto la presenza di docenti, studenti, famiglie e cittadini, tutti accomunati dal desiderio di sostenere un progetto nato dalla creatività, dalla determinazione e dal valore autentico dell’inclusione scolastica....🔗 Leggi su Ilblogdigio.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Unicusano: Back-to-Back, due gare al PalaDelMauro conL’Unicusano Avellino Basket ha deciso di lanciare un’iniziativa denominata Back-to-Back per coinvolgere direttamente la tifoseria locale. Leggi anche: LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA: back to back di Naslund! Vince Howden al maschile, delusione per Deromedis Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Flashback: quando il sogno supera ogni barriera - Radio Studio90 Italia; Atletico-Real Madrid, finale Champions 2014: la notte di Ramos; Maria Chiara Giannetta: Rosa Elettrica un'eroina per caso, le sue insicurezze mi appartengono; 'Testa o Croce?' conversazione con Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis. Potenza all’appuntamento con la storia: la prima semifinale di Coppa Italia Serie C è un sogno che diventa realtàIl Potenza gioca per prima volta nella sua storia una semifinale di Coppa Italia Serie C: un risultato frutto di un progetto costruito con visione e identità. Tra la solidità della società e il gioco ... fanpage.it