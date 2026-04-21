L’Arsenal considera l’esterno Nico Williams l’acquisto dei suoi sogni

L’Arsenal sta valutando l’acquisto dell’esterno Nico Williams, considerato dal tecnico come un obiettivo prioritario. Secondo fonti di TEAMtalk, il club londinese si sta preparando a fare un’offerta per il giocatore dell’Athletic Club. La trattativa è in fase preliminare e non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali riguardo a eventuali accordi o tempi di conclusione.

Breaking: Secondo TEAMtalk, la gerarchia dell’Arsenal si sta preparando attivamente a spingere la barca verso quello che Mikel Arteta considera l’acquisto del suo sogno più grande: l’elettrizzante ala dell’Athletic Club, Nico Williams. Se hai guardato la Liga o il calcio della nazionale spagnola negli ultimi due anni, sai esattamente perché la Williams sta attirando un’attenzione così intensa. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA A soli 23 anni, si è saldamente affermato come uno dei migliori attaccanti d’Europa, vantando una terrificante combinazione di ritmo grezzo, astuzia tecnica e capacità decisionale nel terzo finale.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Leggi anche: Wayne Rooney spiega perché considera Serena Williams superiore a Novak Djokovic. WWE: Cody Rhodes non considera più “green” Trick Williams e Je’Von EvansRhodes elogia i due ex NXT, definendoli pronti per il grande palcoscenico e capaci di cambiare lo stile del wrestling moderno. Contenuti di approfondimento Si parla di: Immaginate batterli due volte! – Guardiola pieno di rispetto per lo straordinario Arsenal. Arsenal, scende in campo Arteta per Nico Williams: colloqui diretto con l'asso spagnoloL'Arsenal, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione, ha mosso passi concreti per Nico Williams dell'Athletic Bilbao. Secondo CaughtOffside, il manager ... tuttomercatoweb.com Arsenal, Nico Williams il primo obiettivo per l'attacco ma il club prende tempoNico Williams è uno dei nomi più caldi sulla lista dei desideri dell’Arsenal, ma la dirigenza dei Gunners non ha ancora deciso se affondare il colpo. Secondo quanto riportato da GIVEMESPORT, ... tuttomercatoweb.com