La rivoluzione di Rimini Vietato fumare in spiaggia Multe fino a 500 euro

A Rimini, noto centro turistico, è stato introdotto un divieto di fumare sulle spiagge, con sanzioni che possono arrivare fino a 500 euro. La norma è entrata in vigore di recente e riguarda tutti i frequentatori delle spiagge pubbliche e private, con l’obiettivo di tutelare la qualità dell’ambiente e la salute dei bagnanti. La decisione è stata comunicata attraverso ordinanze comunali e si applica in tutto il litorale.

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