La rivoluzione di Rimini Vietato fumare in spiaggia Multe fino a 500 euro
A Rimini, noto centro turistico, è stato introdotto un divieto di fumare sulle spiagge, con sanzioni che possono arrivare fino a 500 euro. La norma è entrata in vigore di recente e riguarda tutti i frequentatori delle spiagge pubbliche e private, con l’obiettivo di tutelare la qualità dell’ambiente e la salute dei bagnanti. La decisione è stata comunicata attraverso ordinanze comunali e si applica in tutto il litorale.
Quant’è cambiata Rimini. Nella capitale delle vacanze, dove un tempo – neppure troppo lontano – tutto sembrava concesso, non si potrà più fumare in spiaggia. La guerra alle ’bionde’ scatterà da sabato. Vietato accendersi una sigaretta (sì, anche quella elettronica) sul lettino, così come sotto l’ombrellone, al bar, al chiringuito. Insomma: ovunque. Proprio come hanno deciso già anche Pesaro, Jesolo e altre località balneari. A dire il vero, a Rimini è vietato fumare sulla battigia già da anni. Niente sigarette a riva dal 2019. Una rivoluzione smoke-free decisa sull’onda (è proprio il caso di dirlo) delle ordinanze contro i fumatori in spiaggia adottate in altre città.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Quali sono le spiagge italiane dove è vietato fumare e cosa prevedono le sanzioni: multe anche a 500 euroSempre più comuni in Italia stanno seguendo piani volti all'ecosostenibilità, vietando il fumo nelle proprie spiagge.
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